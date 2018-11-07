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      Політв’язня-українця Сущенка етапували до іншої російської колонії

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      Романа Сущенка етапували в колонію в Кіровській області Росії
      Романа Сущенка етапували в колонію в Кіровській області Росії / Фото з вільних мереж

      Незаконно засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка етапували в колонію суворого режиму в Кіровській області. Ця колонія розташована за більш ніж тисячу кілометрів від Москви.

      Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на доньку політв’язня Юлія Сущенко.

      Вона уточнила, що українця етапували у Федеральну казенну установу "Виправна колонія №11" Федеральної служби виконання покарань Росії по Кіровській області (м. Кірово-Чепецьк, с. Утробіно). Таку інформацію Посольству України в Москві повідомили у ФСВП.

      Читайте також: Вирок незаконно засудженому в Росії Сущенку оскаржать у Європейському суді

      За словами доньки політв’язня, детальнішу інформацію про стан Сущенка можна буде дізнатися після візиту до нього консула або адвоката.

      Нагадаємо, 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вердикт Московського міського суду про 12 років ув'язнення для Романа Сущенка.

      Хто такий Роман Сущенко? Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Новини Росії Роман Сущенко Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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