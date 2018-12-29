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      В России рассказали, почему переместили политзаключенного Сущенко в карцер

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      В России рассказали, почему переместили Сущенко в карцер, – защитник
      В России рассказали, почему переместили Сущенко в карцер, – защитник / Фото из открытых источников

      Защитник журналиста Марк Фейгин сообщил, что в России рассказали о деталях содержание незаконно осужденного журналиста Романа Сущенко. Он сейчас находится в помещении камерного типа "по соображениям безопасности".

      Об этом пишет "Укринформ".

      Читайте также: Ждет обмена: Фейгин рассказал о деталях содержания Сущенко в российской колонии

      Как писал 24 канал, Людмила Денисова сообщила, что украинского заложника Романа Сущенко поместили в карцер. Его заставляют просыпаться раньше всех и изымают постельное белье.

      Зато Фейгин объясни, что Сущенко сейчас находится не в карцере, а в ПКТ – помещении камерного типа, куда чаще всего помещают нарушителей режима. Однако Роман таковым не является и, как объяснили защиты сотрудники колонии, украинца поместили туда "по соображениям безопасности".

      Трудно оценивать, грозит ли Сущенко какая-то опасность, если бы его разместили в отряде. Ну вот, например, он иностранный гражданин имеет право не работать в колонии. И не будет работать. А другие люди в отряде будут участвовать в производственном процессе. И это, в принципе, может вызвать определенное напряжение,
      – отметил защитник.

      По его словам, слово "карцер" обоснованно ассоциируется с пытками: неотапливаемыми помещениями, сквозняками. Однако в ПКТ, где находится Сущенко, вроде бы все не так.

      Говорят, это отапливаемое помещение, которое мало отличается от других – там, к примеру, нет розеток. Он также не может держать при себе некоторые нужные личные вещи, что разрешено тем, кто находится в загоне. По поводу подъема, то Фейгин утверждает, что это предусмотрено распорядком помещений камерного типа.

      "Таким образом, целенаправленного "откровенного издевательства" над моим подзащитным нет. А есть бюрократические двусмысленности, когда к человеку, помещенному в ПКТ из соображений безопасности применяют правила и распорядки, как к нарушителю режима", – резюмировал Фейгин.

      Он также отметил, что защита работает над решением этих режимных и бытовых проблем.

      Кто такой Роман Сущенко?Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
      Источник: 24 Канал
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