У Росії розповіли, чому перемістили політв'язня Сущенка у карцер

Захисник журналіста Марк Фейгін повідомив, що у Росії розповіли про деталі утримання незаконно засудженого у журналіста Романа Сущенка. Він наразі перебуває в приміщенні камерного типу "з міркувань безпеки".

Про це пише "Укрінформ".

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Як писав 24 канал, Людмила Денісова повідомила, що українського заручника Романа Сущенка помістили в карцер. Його змушують прокидатись раніше за всіх та вилучають постільну білизну.

Натомість Фейгін поясни, що Сущенко зараз перебуває не в карцері, а в ПКТ – приміщенні камерного типу, куди найчастіше поміщають порушників режиму. Однак Роман таким не є і, як пояснили захисту співробітники колонії, українця помістили туди "з міркувань безпеки".

Важко оцінювати, чи загрожує Сущенку якась небезпека, якщо б його розмістили в загоні. Ну ось, наприклад, він як іноземний громадянин має право не працювати в колонії. І не буде працювати. А інші люди в загоні будуть брати участь у виробничому процесі. І це, в принципі, може викликати певне напруження,

– зауважив захисник.

За його словами, слово "карцер"обґрунтовано асоціюється з катуваннями: неопалюваним приміщенням, протягами. Однак у ПКТ, де перебуває Сущенко, нібито все не так.

Кажуть, це опалювальне приміщення, яке мало відрізняється від інших – там, до прикладу, немає розеток. Він також не може тримати при собі деякі потрібні особисті речі, що дозволено тим, хто перебуває в загоні. Щодо підйому, то Фейгін стверджує, що це передбачено розпорядком приміщень камерного типу.

"Таким чином, цілеспрямованого "відвертого знущання" над моїм підзахисним немає. А є бюрократичні двозначності, коли до людини, поміщеної в ПКТ з міркувань безпеки застосовують правила і розпорядки, як до порушника режиму", – резюмував Фейгін.

Він також наголосив, що захист працює над вирішенням цих режимних і побутових проблем.

Хто такий Роман Сущенко?

Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.