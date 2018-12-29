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      У Росії розповіли, чому перемістили політв'язня Сущенка у карцер

      2266 Читать новость на русском
      У Росії розповіли, чому перемістили Сущенка у карцер, – захисник
      У Росії розповіли, чому перемістили Сущенка у карцер, – захисник / Фото з відкритих джерел

      Захисник журналіста Марк Фейгін повідомив, що у Росії розповіли про деталі утримання незаконно засудженого у журналіста Романа Сущенка. Він наразі перебуває в приміщенні камерного типу "з міркувань безпеки".

      Про це пише "Укрінформ".

      Читайте також:  Чекає на обмін: Фейгін розповів про деталі утримання Сущенка в російській колонії

      Як писав 24 канал, Людмила Денісова повідомила, що українського заручника Романа Сущенка помістили в карцер. Його змушують прокидатись раніше за всіх та вилучають постільну білизну.

      Натомість Фейгін поясни, що Сущенко зараз перебуває не в карцері, а в ПКТ – приміщенні камерного типу, куди найчастіше поміщають порушників режиму. Однак Роман таким не є і, як пояснили захисту співробітники колонії, українця помістили туди "з міркувань безпеки".

      Важко оцінювати, чи загрожує Сущенку якась небезпека, якщо б його розмістили в загоні. Ну ось, наприклад, він як іноземний громадянин має право не працювати в колонії. І не буде працювати. А інші люди в загоні будуть брати участь у виробничому процесі. І це, в принципі, може викликати певне напруження,
      – зауважив захисник.

      За його словами, слово "карцер"обґрунтовано асоціюється з катуваннями: неопалюваним приміщенням, протягами. Однак у ПКТ, де перебуває Сущенко, нібито все не так.

      Кажуть, це опалювальне приміщення, яке мало відрізняється від інших – там, до прикладу, немає розеток. Він також не може тримати при собі деякі потрібні особисті речі, що дозволено тим, хто перебуває в загоні. Щодо підйому, то Фейгін стверджує, що це передбачено розпорядком приміщень камерного типу.

      "Таким чином, цілеспрямованого "відвертого знущання" над моїм підзахисним немає. А є бюрократичні двозначності, коли до людини, поміщеної в ПКТ з міркувань безпеки застосовують правила і розпорядки, як до порушника режиму", – резюмував Фейгін.

      Він також наголосив, що захист працює над вирішенням цих режимних і побутових проблем.

      Хто такий Роман Сущенко?
      Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Новини політики Роман Сущенко Новини Росії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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