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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Політв’язня Сущенка перемістили до карцеру та знущаються

      411 Читать новость на русском
      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото з відкритих джерел

      Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українського заручника Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.

      Про це вона написала на своїй сторінці на Facebook .

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      Зі слів дружини Сущенка, співробітники колонії примушують політв'язня прокидатися раніше за усіх в’язнів – о 5 ранку, та вилучають постільну білизну.

      Вона додала, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою негайно з'ясувати підстави приміщення Сущенко в карцер і здійснити необхідні дії по відновленню порушених прав українця.

      Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Україна – Росія Роман Сущенко Заручники Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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