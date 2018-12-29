Політв’язня Сущенка перемістили до карцеру та знущаються

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що українського заручника Романа Сущенка помістили в карцер і знущаються над ним.

Про це вона написала на своїй сторінці на Facebook .

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Зі слів дружини Сущенка, співробітники колонії примушують політв'язня прокидатися раніше за усіх в’язнів – о 5 ранку, та вилучають постільну білизну.

Вона додала, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з вимогою негайно з'ясувати підстави приміщення Сущенко в карцер і здійснити необхідні дії по відновленню порушених прав українця.

Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.