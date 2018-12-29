Политзаключенного Сущенко переместили в карцер и издеваются

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что украинского заложника Романа Сущенко поместили в карцер и издеваются над ним.

Об этом она написала на своей странице на Facebook .

Читайте также: Сущенко перевели в более теплую камеру: Фейгин посетил украинского политзаключенного

Со слов жены Сущенко, сотрудники колонии заставляют политзаключенного просыпаться раньше всех узников – в 5 утра, и изымают постельное белье.

Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с требованием немедленно выяснить основания помещения Сущенко в карцер и осуществить необходимые действия по восстановлению нарушенных прав украинца.

Кто такой Роман Сущенко?

Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.