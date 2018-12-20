Сущенко перевели в более теплую камеру: Фейгин посетил украинского политзаключенного
Правозащитник Марк Фейгин получил разрешение посещать украинского политзаключенного Романа Сущенко. Поэтому 20 декабря Фейгин встретился с пленником в колонии строгого режима в Кировской области.
Правозащитники добились, чтобы Романа перевели в более теплую камеру.
Читайте также: Четырех пленных моряков оставили под стражей и сократили срок заключения на один день
Ранее из-за плохих условий содержания уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обращалась к своей российской коллеге. Сейчас, по словам Фейгина, у Романа все наладилось. В камере тепло, есть стол и горячая вода.
Роман Сущенко чувствует себя хорошо, правда периодически у него поднимается давление. Поэтому в ближайшее время должен обследоваться у врачей.
Я думаю, что возможно здесь рядом – в 4 километрах от колонии есть больница, которая занимается различными гипертоническими заболеваниями, Роман там обследуется. Скорее всего, он поедет на обследование,
– сказал правозащитник Марк Фейгин.
Кто такой Роман Сущенко?Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.