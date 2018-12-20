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      Сущенко перевели в более теплую камеру: Фейгин посетил украинского политзаключенного

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      Украинский политзаключенный Роман Сущенко
      Украинский политзаключенный Роман Сущенко / Фото из открытых источников

      Правозащитник Марк Фейгин получил разрешение посещать украинского политзаключенного Романа Сущенко. Поэтому 20 декабря Фейгин встретился с пленником в колонии строгого режима в Кировской области.

      Правозащитники добились, чтобы Романа перевели в более теплую камеру.

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      Ранее из-за плохих условий содержания уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обращалась к своей российской коллеге. Сейчас, по словам Фейгина, у Романа все наладилось. В камере тепло, есть стол и горячая вода.

      Роман Сущенко чувствует себя хорошо, правда периодически у него поднимается давление. Поэтому в ближайшее время должен обследоваться у врачей.

      Я думаю, что возможно здесь рядом – в 4 километрах от колонии есть больница, которая занимается различными гипертоническими заболеваниями, Роман там обследуется. Скорее всего, он поедет на обследование,
      – сказал правозащитник Марк Фейгин.

      Кто такой Роман Сущенко?Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Марк Фейгин Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
      Источник: 24 канал
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