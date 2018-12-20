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      Сущенка перевели в теплішу камеру: Фейгін відвідав українського політв'язня

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      Український політв'язень Роман Сущенко
      Український політв'язень Роман Сущенко / Фото з відкритих джерел

      Правозахисник Марк Фейгін отримав дозвіл відвідувати українського політв'язня Романа Сущенка. Тому 20 грудня Фейгін зустрівся із бранцем у колонії суворого режиму в Кіровській області.

      Правозахисники домоглися, аби Романа перевели у теплішу камеру.

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      Раніше через погані умови утримання уповноважена з прав людини Людмила Денісова зверталася до своєї російської колеги. Зараз, за словами Фейгіна, у Романа все наладилось. У камері тепло, є стіл та гаряча вода.

      Роман Сущенко почувається добре, щоправда періодично у нього підіймається тиск. Тому найближчим часом має обстежитись у лікарів. 

      Я думаю, що можливо тут поруч – в 4 кілометрах від колонії – є лікарня, яка займається різними гіпертонічними захворюваннями, Роман там обстежується. Швидше за все, він поїде на обстеження,
      – сказав правозахисник  Марк Фейгін.

      Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

      Теги: Новини України Україна – Росія Роман Сущенко Українці в полоні РФ Марк Фейгін
      Джерело: 24 канал
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