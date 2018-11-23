Чекає на обмін: Фейгін розповів про деталі утримання Сущенка в російській колонії

Український журналіст та політичний в'язень Роман Сущенко чекає на вирішення питання про обмін. Він сидить у сусідній камері з українцем Валентином Виговським.

Про це у своєму Twitter написав правозахисник Марк Фейгін.

Читайте також: В колонію до Романа Сущенка приїхав правозахисник Фейгін: подробиці

Адвокат передає від Сущенка всім привіт, дякує українцям за орден, яким його нагородили. Зі здоров'ям у Романа більш-менш все в порядку. Чекає на вирішення питання про обмін,

– зазначив він.

Окрім цього, Фейгін додав, що наразі Роман Сущенко перебуває у безпечному місці, у так званій "в'язниці у в'язниці".

"Це – для його безпеки. Сидить у сусідній камері з українцем Виговським", – підсумував російський правозахисник.

Також Фейгін показав на відео, як виглядає колонія, в якій утримують Сущенка.

Хто такий Роман Сущенко?Український журналіст, затриманий та заарештований 30 вересня 2016 року у Москві. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Журналіста звинуватили у шпигунстві на користь України. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.