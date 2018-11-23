Ждет обмена: Фейгин рассказал о деталях содержания Сущенко в российской колонии

Украинский журналист и политический заключенный Роман Сущенко ждет решения вопроса об обмене. Он сидит в соседней камере с украинцем Валентином Выговским.

Об этом в своем Twitter написал правозащитник Марк Фейгин.

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Адвокат передает от Сущенко всем привет, благодарит украинцев за орден, которым его наградили. Со здоровьем у Романа более-менее все в порядке. Ждет решения вопроса об обмене,

– отметил он.

Кроме этого, Фейгин добавил, что пока Роман Сущенко находится в безопасном месте, в так называемой "тюрьме в тюрьме".

"Это – для его безопасности. Сидит в соседней камере с украинцем Выговским", – подытожил российский правозащитник.

Также Фейгин показал на видео, как выглядит колония, в которой удерживают Сущенко.

Кто такой Роман Сущенко?Украинский журналист задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.