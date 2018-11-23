В колонию к Роману Сущенко приехал правозащитник Фейгин: подробности

Журналиста Романа Сущенко в российской колонии посетил адвокат. В колонию в Кирово-Чепецке приехал также правозащитник Марк Фейгин, однако пока вопрос касательно его личных посещений политзаключенного не решен.

Об этом сам Фейгин написал в своем Twitter.

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Я в Кирово-Чепецке. Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошел адвокат. Вопросы с передачей лекарств и моими посещениями все еще не решены. Но это является нарушением закона о "других лицах, оказывающих юридическую помощь" осужденному,

– отметил правозащитник.

Добавим, что в ноябре стало известно о том, что незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. Эта колония расположена в более чем тысячи километров от Москвы.

Я в Кирово-Чепецке, в ИК-11. Приехал к Роману Сущенко. Только что к нему в зону вошёл адвокат. Вопрос с передачей лекарств и моим посещением по ч.4 ст.89 УИК всё ещё не решён. А ведь это нарушение закона в отношении «иных лиц, оказывающих юридическую помощь» осуждённому. pic.twitter.com/GZld1Df3Ka — Mark Feygin (@FeyginMark) 23 ноября 2018 г.

Заметим также, что ранее адвокатом Сущенко был именно Марк Фейгин, однако он не смог продолжить ведение этого дела после того, как в РФ его лишили адвокатского статуса.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для Романа Сущенко.

Кто такой Роман Сущенко?

Украинский журналист, задержанный и арестованный 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно только через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.