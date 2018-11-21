Российский омбудсмен прокомментировал, переведут ли Сенцова "в отряд"

В российской колонии Лабытнанги, где незаконно отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов, пока не планируют переводить пленника Кремля на общий для всех узников тип содержания.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак, передает "Радио Свобода".

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Сенцова не переведут "в отряд", пока его состояние здоровья не улучшится после голодания.

Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его "в отряд" пока не рассматривался, так как есть определенные нормы, которые должны соблюдаться по состоянию здоровья после режима голодания,

– прокомментировал Сак.

Напомним, 5 октября 2018 года Олег Сенцов прекратил голодовку после 145 дней без еды. Его состояние здоровья значительно ухудшилось. В частности, ему диагностировали гипоксию – состояние, связанное с недостаточным обогащением кислородом внутренних органов, крови.



2 ноября Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.