У Путина отклонили еще одну просьбу о помиловании Сенцова

Администрация президента России Владимира Путина в очередной раз ответила отказом на просьбу помиловать украинского режиссера и узника Кремля Олега Сенцова. На этот раз они соответствующие шаги предприняли в отношении российской партии "Яблоко".

Об этом написал журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

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По его словам, обращение на имя Владимира Путина за подписью главы партии Эмилии Слабуновой было направлено 28 сентября, когда Олег Сенцов еще продолжал голодовку в колонии в Лабытнанги.

"Право помилования – исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший из гуманитарной, правовой и политической точек зрения". – говорилось в обращении политсилы "Яблоко".

В то же время он добавляет, что ответ из администрации президента повторял ответы на аналогичные просьбы от матери Сенцова, а также митрополита Симферопольского и Крымского Климента.

Как пояснил начальник департамента Управления президента РФ по обеспечению прав граждан Сергей Есипов, согласно процедуре помилования, осужденный должен поддержать ходатайство лично.

"Оно должно быть направлено в комиссию по вопросам помилования региона, возглавляемую губернатором, где принимается решение, которое уже должен утвердить президент", – отметил он.

Также Антон Наумлюк напомнил, что освобожденные пленники Кремля Надежда Савченко и Ильми Умеров о помиловании лично не просили, но они были освобождены президентским указом, который в последнем случае до сих пор остается засекреченным.

Напомним, недавно Олег Сенцов написал письмо правозащитникам, в котором рассказал о своем состоянии здоровья.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.