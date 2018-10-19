Я никогда не сдаюсь, – Сенцов ответил на письмо другого пленника Кремля Кольченко

Украинский режиссер Олег Сенцов, который сейчас отбывает незаконное наказание в колонии в российском Лабытнанги, написал письмо своему товарищу Александр Кольченко. Как отметил деятель искусств, после прекращения голодовки он не чувствует себя "ни разочарованным, ни побежденным".

Ранее 24 канал сообщал, что украинский пленник Кремля Александр Кольченко написал письмо своему товарищу украинскому режиссеру Олегу Сенцову, которого также незаконно осудили в России.

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Как написала российская правозащитница Татьяна Щур, Сенцов уже ответил на это письмо.

В частности, режиссер отметил, что у него все нормально сейчас и он чувствует себя хорошо.

Передайте Саше большой от меня привет! Пусть не переживает ни за меня, ни вообще ни за что – это вредно! Никакие наши старания не напрасны. Пусть там не унывает и главное – я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говорил старый Хэм (Эрнест Хемингуэй – 24 канал): "Человека можно убить, но нельзя победить". Вот со мной так же: я никогда не сдаюсь!

– пишет в письме Сенцов.



Письмо Олега Сенцова Александру Кольченко

Напомним, 5 октября российские власти сообщили о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, в свою очередь, сообщил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

За что в России осудили Олега Сенцова? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму.

Что такое дело "крымских террористов"? В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четыре проукраинских активиста: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Александр Кольченко и Олег Сенцов. В августе 2015 российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.