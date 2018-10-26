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      Сенцов попросил обнародовать его завещание: текст документа

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      Завещание Сенцова обнародовали
      Завещание Сенцова обнародовали / фото из открытых источников

      Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, попросил обнародовать полный текст своего завещания от 7 сентября.

      Письмо с завещанием сестра Сенцова, Наталья Каплан, передала "Громадському".

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      Так, режиссер завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий.

      "Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно "Носорог", "Кай", а также написанные мной в неволе "Блистательный мир", "Вороны" и "Кристи" моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов", написал политзаключенный.

      Кроме этого, наследниками Сенцов назначил своих детей – Алину и Влада.

      Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцов Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием,
      – говорится в завещании.

      Сенцов заповіт
      Завещание Сенцова

      Добавим, что еще в сентябре сестра Олега Сенцова, Наталья Каплан, заявила, что ее брат составил завещание. Она рассказала СМИ главные детали документа, однако самого письма Сенцова тогда не обнародовала.

      Напомним, 25 октября стало известно, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Награждение дожлно состояться 12 ноября в Страсбурге.

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

      хронИка СОБЫТИй
       
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      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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