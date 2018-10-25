Украинский режиссер Олег Сенцов, которого после оккупации Крыма незаконно осудили российские власти, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую вручает Европейский парламент.

Об этом заявил глава Европарламента Антонио Таяни.

Читайте также: Олег Сенцов – лауреат премии Сахарова: биография, фильмы и цитаты пленника Кремля

LIVE | Watch now my announcement of the 2018 #Sakharov Prize for Freedom of Thought laureate https://t.co/KqmIlSSpFb — Antonio Tajani (@EP_President) October 25, 2018

Официальная церемония награждения состоится 12 декабря во французском Страсбурге.

Заметим, что на получение премии Олега Сенцова выдвинули сразу несколько фракций Европарламента: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы. В итоге номинацию украинца поддержали большинство групп европарламентариев. Среди конкурентов режиссера на эту премию были средиземноморские общественные организации, которые занимаются вопросом мигрантов и марокканский активист Насер Зефзари.

Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает европеский парламент. Правда, ранее евродепутаты рассматривали такую возможность в отношении активистов Евромайдана и крымского татарина Мустафы Джемилева, однако это не произошло из-за возможного "страха перед Россией".

К слову, информацию о Сенцове в своем Twitter подтвердила евродепутат Ребекка Хармс.

Напомним, ранее стало известно, что Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

Кто такой Андрей Сахаров?Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкату-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой, диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.