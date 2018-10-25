Український режисер Олег Сенцов, якого після окупації Криму незаконно засудила російська влада, став лауреатом цьогорічної премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", яку вручає Європейський парламент.

Про це заявив голова Європарламенту Антоніо Таяні.

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LIVE | Watch now my announcement of the 2018 #Sakharov Prize for Freedom of Thought laureate https://t.co/KqmIlSSpFb — Antonio Tajani (@EP_President) October 25, 2018

Офіційна церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у французькому Страсбурзі.

Зауважимо, що на здобуття премії Олега Сенцова вусинули відразу кілька фракцій Європарламенту: Європейська народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, а також Європейські консерватори та реформатори. У підсумку номінацію українця підтримали більшість груп європарламентарів. Серед конкурентів режисера на цю премію були середземноморські громадські організації, які займаються питанням мігрантів, та марокканський активіст Насер Зефзарі.

Олег Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії Сахарова, яку вручає Євпропеський парламент. Щоправда, раніше євродепутати розглядали таку можливість щодо активістів Євромайдану та кримського татарина Мустафи Джемілєва, однак це не сталося через можливий "страх перед Росією".

До слова, інформацію щодо Сенцова у своємуTwitter підтвердила євродепутат Ребекка Гармс.

Відео включення зі Страсбургу кореспондента "Радіо Свобода" Григорія Жигалова

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща ухвалила рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

Що таке премія Сахарова "За свободу думки"? Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Хто такий Андрій Сахаров? Це колишній радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), дійсний член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини. Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Брежнєва перестерігав перед відродженням сталінізму в СРСР. У 1968 році опублікував у "Самвидаві" меморандум "Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу", в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна. З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Мороза, Чорновола, Плюща, Івана Багряного, Строкату-Караванську, Стуса та інших. У 1980 році його разом з другою дружиною дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер заарештували та відправили у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані. Наприкінці 1986 науковцю дозволили повернутися до Москви та зайняти своє місце в Академії Наук. Помер він у 1989 році.