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      Сенцов отримає польську нагороду "За людську гідність"

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      Сенцов отримає престижну польську нагороду
      Сенцов отримає престижну польську нагороду / Фото з відкритих джерел

      Польща надаватиме Україні підтримку в протидії російській агресії, а український політв'язень Олег Сенцов отримає нагороду Pro Dignitate Humana.

      Про це повідомляє посольство України у Польщі у своєму Twitter.

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      Відомо, що голова МЗС Польщі Яцек Чапутович та міністр зовнішніх справ Павло Клімкін провели спільну прес-конференцію у Варшаві.

      Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana,
      – заявив Чапутович.

      Павло Клімкін подякував Польщі за високу нагороду для Сенцова. Голова МЗС України також висловив переконання, що разом з Чапутовичем невдовзі буде нагода подивитися у Варшаві новий фільм Сенцова та поспілкуватися з ним особисто на прем’єрі.

      До слова, Олег Сенцов потрапив до списку фіналістів на отримання премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова. Політичні лідери Європарламенту оголосять переможця премії Сахарова 25 жовтня, а нагородження відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

      Нагадаємо, 5 жовтня російська влада повідомила про те, що український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, своєю чергою, повідомив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Що таке нагорода Pro Dignitate Humana?Премія Pro Dignitate Humana ("За людську гідність"), заснована в 2012 році міністром закордонних справ Республіки Польщі. Її присуджують за самовіддану і безкомпромісну діяльність на захист прав осіб, що піддаються переслідуванням і репресіям, а також за непохитну позицію в захисті прав особистості та поваги до людської гідності.

      ЯК РОЗГОРТАЮТЬСЯ ПОДІЇ ДОВКОЛА СЕНЦОВА ОСТАННІМ ЧАСОМ: ХРОНІКА
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини Польщі Павло Клімкін Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 23 жовтня
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