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      Сенцов получит польскую награду "За человеческое достоинство"

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      Сенцов получит престижную польскую награду
      Сенцов получит престижную польскую награду

      Польша будет оказывать Украине поддержку в противодействии российской агрессии, а украинский политзаключенный Олег Сенцов получит награду Pro Dignitate Humana.

      Об этом сообщает посольство Украины в Польше в своем Twitter.

      Известно, что глава МИД Польши Яцек Чапутович и министр иностранных дел Павел Климкин провели совместную пресс-конференцию в Варшаве.

      Польша будет поддерживать Украину в противодействии российской агрессии, не признает незаконной аннексии Россией Крыма. Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana,
      – заявил Чапутович.

      Павел Климкин поблагодарил Польшу за высокую награду для Сенцова. Глава МИД Украины также выразил убеждение, что вместе с Чапутовичем вскоре будет возможность посмотреть в Варшаве новый фильм Сенцова и пообщаться с ним лично на премьере.

      К слову, Олег Сенцов попал в список финалистов на получение премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова. Политические лидеры Европарламента объявят победителя премии Сахарова 25 октября, а награждение состоится 12 декабря в Страсбурге.

      Напомним, 5 октября российская власть сообщила о том, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, в свою очередь, сообщил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. А 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ СЕНЦОВА В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ: ХРОНИКА

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Польши Павел Климкин Награды Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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