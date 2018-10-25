Сенцов – лауреат премії Сахарова: що це за премія

Політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Що це за премія та чи може вона допомогти Сенцову?

Читайте також: Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова

Історія виникнення

Премія імені Сахарова існує вже 30 років. Заснована вона Європейським парламентом. І названа на честь відомого радянського дисидента, творця водневої бомби та активного борця за права людини, академіка Андрія Сахарова.

Найпершими лауреатами стали південноафриканський борець проти режиму апартеїду Нельсон Мандела та радянський дисидент Анатолій Марченко.

За що дають премію Сахарова

Премія видається за досягнення в одній зі сфер:

захист прав меншин

повага до норм міжнародного права

розвиток демократії та обстоювання верховенства закону

захист прав і свобод людини

Нагорода переможцю — 50 тисяч євро.

Кого ще висували

За правилами премії, номінантів мають висунути не менше 40 депутатів Європарламенту. До речі, Сенцова висунули відразу кілька фракцій: Європейська народна партія, Альянс лібералів і демократів за Європу, а також Європейські консерватори і реформатори.

З трьох найбільш рейтингових номінантів формується шорт-лист претендентів. До нього, окрім Олега, потрапили громадські організації, що займаються проблемами мігрантів в Середземноморському регіоні і марокканський активіст Нассер Зефзафі.

Церемонія вручення премії відбудеться 12 грудня у Страсбурзі.

Те, що Сенцов отримав премію, надасть додаткового розголосу його справі. А значить збільшить шанси на звільнення.