Сенцов – лауреат премии Сахарова: что это за премия

Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Что это за премия и может ли она помочь Сенцову?

Читайте также: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова

История возникновения

Премия имени Сахарова существует уже 30 лет. Основана она Европейским парламентом. И названа в честь известного советского диссидента, создателя водородной бомбы и активного борца за права человека, академика Андрея Сахарова.

Первыми лауреатами стали южноафриканский борец против режима апартеида Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко.

За что дают премию Сахарова

Премия выдается за достижения в одной из сфер:

защита прав меньшинств

уважение к нормам международного права

развитие демократии и отстаивание верховенства закона

защита прав и свобод человека

Награда победителю – 50 тысяч евро.

Кого еще выдвигали

По правилам премии, номинантов должны выдвинуть не менее 40 депутатов Европарламента. Кстати, Сенцова выдвинули сразу несколько фракций: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы.

Из трех наиболее рейтинговых номинантов формируется шорт-лист претендентов. В него, кроме Олега, попали общественные организации, занимающиеся проблемами мигрантов в Средиземноморском регионе и марокканский активист Нассер Зефзафи.

Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

То, что Сенцов получил премию, придаст дополнительную огласку его делу. А значит увеличит шансы на освобождение.