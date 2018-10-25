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      Сенцов – лауреат премии Сахарова: что это за премия

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      Сенцов получил премию Сахарова
      Сенцов получил премию Сахарова / Из открытых источнтков

      Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Что это за премия и может ли она помочь Сенцову?

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      История возникновения

      Премия имени Сахарова существует уже 30 лет. Основана она Европейским парламентом. И названа в честь известного советского диссидента, создателя водородной бомбы и активного борца за права человека, академика Андрея Сахарова.

      Первыми лауреатами стали южноафриканский борец против режима апартеида Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко.

      За что дают премию Сахарова

      Премия выдается за достижения в одной из сфер:

      • защита прав меньшинств
      • уважение к нормам международного права
      • развитие демократии и отстаивание верховенства закона
      • защита прав и свобод человека

      Награда победителю – 50 тысяч евро.

      Кого еще выдвигали

      По правилам премии, номинантов должны выдвинуть не менее 40 депутатов Европарламента. Кстати, Сенцова выдвинули сразу несколько фракций: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы.

      Из трех наиболее рейтинговых номинантов формируется шорт-лист претендентов. В него, кроме Олега, попали общественные организации, занимающиеся проблемами мигрантов в Средиземноморском регионе и марокканский активист Нассер Зефзафи.

      Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.

      То, что Сенцов получил премию, придаст дополнительную огласку его делу. А значит увеличит шансы на освобождение.

      Теги: Европарламент Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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