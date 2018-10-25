Сенцов – лауреат премии Сахарова: что это за премия
Политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Что это за премия и может ли она помочь Сенцову?
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История возникновения
Премия имени Сахарова существует уже 30 лет. Основана она Европейским парламентом. И названа в честь известного советского диссидента, создателя водородной бомбы и активного борца за права человека, академика Андрея Сахарова.
Первыми лауреатами стали южноафриканский борец против режима апартеида Нельсон Мандела и советский диссидент Анатолий Марченко.
За что дают премию Сахарова
Премия выдается за достижения в одной из сфер:
- защита прав меньшинств
- уважение к нормам международного права
- развитие демократии и отстаивание верховенства закона
- защита прав и свобод человека
Награда победителю – 50 тысяч евро.
Кого еще выдвигали
По правилам премии, номинантов должны выдвинуть не менее 40 депутатов Европарламента. Кстати, Сенцова выдвинули сразу несколько фракций: Европейская народная партия, Альянс либералов и демократов за Европу, а также Европейские консерваторы и реформаторы.
Из трех наиболее рейтинговых номинантов формируется шорт-лист претендентов. В него, кроме Олега, попали общественные организации, занимающиеся проблемами мигрантов в Средиземноморском регионе и марокканский активист Нассер Зефзафи.
Церемония вручения премии состоится 12 декабря в Страсбурге.
То, что Сенцов получил премию, придаст дополнительную огласку его делу. А значит увеличит шансы на освобождение.