Пленник Кремля: яркие факты из биографии, фильмы и цитаты Олега Сенцова

13 июля 2018: 5-й год заключения в российской тюрьме, 61-й день голодовки и 42-й год рождения украинского режиссера, пленника Кремля Олега Сенцова.

В день его появления на свет журналисты 24 канала расскажут о становлении Олега Сенцова как украинского режиссера, писателя и просто честного и сильного человека, который с улыбкой встречает испытания, принимает серьезные решения и идет до конца. Победного конца.

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Биография

Родился и вырос в Симферополе. Первые 15 лет прожил в Советском Союзе. Учился в Киевском экономическом университете. Посещал кинематографические курсы в Москве. В 2008 стал соучредителем компании Край Кинема.

Режиссерская карьера

В 2008-м снял учебный короткометражный фильм "Хорошо ловится рыбка-бананка" по Сэлинджеру, в 2009-м – "Год Быка" по Хемингуэю.

В 2012-м режиссер дебютировал со своим первым полнометражным фильмом "Гамер" на международном фестивале в Роттердаме. Лента рассказывает о геймере, который все свободное время проводит за компьютерными играми, разрушая свою жизнь. Главные роли исполнили настоящие геймеры, а бюджет картины составил 20 тысяч долларов. В этом году "Гамер" получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале "Дух огня" в Ханты-Мансийске.

Фильм "Гамер" – смотрите видео:

В 2013-м Сенцов на Одесском кинофестивале представил свой проект социальной драмы "Носорог" и выиграл премию в 25 тысяч гривен. К сожалению, работа над этим фильмом остановилась из-за участия Олега в протестах и последующего ареста.

Участие в революции Достоинства

Сенцов изначально был активным участником Евромайдана. Во время Крымского кризиса он часто ездил в родной Симферополь, где пытался организовать митинги "За единую страну", а также снабжал продуктами и горючим украинских военных, находившихся в Крыму.



Олег Сенцов был активным участником проукраинского движения в Крыму в 2014 году

В бурные годы Сенцов дебютировал и как писатель: в 2015-м вышла книга автобиографических рассказов, написанных до его заключения в России. В сборнике – восемь рассказов на русском языке: "Автобиография", "Собака", "Детство", "Больничка", "Школа", "Завещание", "Бабушка", "Макары". Инициаторами издания стали режиссер Олесь Санин и продюсер Анна Паленчук. Семья Сенцова получит половину прибыли от продажи книги. После заключения Олег Сенцов также начал писать роман.

Похищение и заключение

10 мая 2014-го ФСБ задержало Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева, Алексея Чирния и Александра Кольченко в Симферополе. Их обвинили в подготовке террористического акта. Мол, задержанные готовились в ночь на 9 мая подорвать мемориал "Вечного огня" и памятник Ленину в Симферополе, а также поджечь офисы общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" на оккупированном полуострове.

На выступлении в суде Сенцов рассказал подробности своего похищения российскими силовиками:

Меня бросили в микроавтобус, с мешком на голове привезли в здание бывшего СБУ на бульваре Ивана Франко. Начался очень жесткий допрос, меня спрашивали, кого я знаю из активистов, кто собирался подрывать памятники. Начали бить ногами, руками, дубинками, лежа и сидя. Когда я отказывался говорить, начали применять удушение. Душили пакетами. Душили 4 раза.

"Я много раз видел это в кино, и не понимал, как люди на этом ломаются. Но это очень страшно, ваша честь. Они угрожали изнасиловать меня дубинкой, вывезти в лес и там закопать. Часа через четыре устали и повезли меня на обыск. Только там я узнал, что это – сотрудники ФСБ. Они там ожидали увидеть террористов и оружие, а нашли только моего ребенка – он ​​присутствовал при обыске, о чем в протоколе не упоминается. Найденные деньги – это деньги моей кинокомпании для съемок фильма "Носорог", – добавил Сенцов.

Далее Олегу предложили дать показания на руководство Майдана и получить 7 лет или стать руководителем и получить все 20.



Олег Сенцов на суде

А уже через 3 дня силовики якобы нашли оружие. Ну ... Какая же террористическая группа без оружия ?! А через полгода ФСБ странным образом обнаружила на ноуте 2 файла об изготовлении взрывчатых веществ.

Впоследствии Сенцова этапировали в Лефортово.

Судебный процесс

Суд над Сенцовым и Кольченко по делу о планировании терактов в Крыму начался 21 июля 2015 года в Ростове-на-Дону.

Заключённого режиссера таки признали руководителем "террористической группы", обвинили в поджоге офиса "Единой России" и "Русской общины Крыма", намерениях взорвать памятник Ленину в Симферополе, принадлежности к "Правому сектору" и влиянию на органы власти с целью "выхода Крыма из состава России". Украинский режиссер не признал себя виновным.

Кроме того, Сенцов настаивает на своем украинском гражданстве, поскольку заявлений о его смене никогда не подавал. Однако, Россия считает его своим гражданином. Мол, приобрел гражданство автоматически с аннексией Крыма.

В колонии Сенцова неоднократно провоцировали на ошибочное подписания документов на получение гражданства РФ. Но все попытки провалились.

25 августа 2015-го в 14:30 по киевскому времени в Ростове-на-Дону судья Сергей Михайлюк приговорил Сенцова до 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Кольченко – к 10. Политзаключенные во время оглашения приговора пели гимна Украины и выкрикивали "Слава Украине!"

Далее – этап через пол-Земли и отбывания наказания в исправительной колонии № 8 "Белый медведь" в городе Лабытнанги, за полярным кругом.

Голодовка и международная реакция

С 14 мая Олег Сенцов бессрочно голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем. Сейчас, по официальным данным МИД, насчитывается 72 украинцев, осуждённых по политическим мотивам.

Петиция с призывом помочь спасти Сенцова и других политзаключенных имеет более чем 148 тысяч подписантов из разных стран мира.

В его поддержку ныне голодает 117 дней Владимир Балух, 18 дней Емир- Усеин Куку, 48 дней Александр Шумков и неделю держал голодовку Александр Кольченко.

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Мировые акции в поддержку Олега Сенцова и осуждённых украинцев не утихают. Сегодня его мать попросила Путина помиловать сына. Олега дома ждет мать, жена и двое детей. Российская сторона заверила, что обращение рассмотрит.

Награды

Премия Гильдии киноведов и кинокритиков (2012) – за "Гамера".

Орден "За мужество" I ст. (2015) – за личное мужество и самоотверженность, проявленные в отстаивании конституционных прав и свобод человека, целостности Украинского государства.

Орден "За мужество" III ст. (2014) – за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко (2016) – за художественные фильмы "Гамер" и "Носорог".

Премия Ukrainian ID Award (2018) – лауреат новосозданной премии за несокрушимую силу в борьбе за идеалы свободы.

Яркие цитаты

Цитаты из рассказов:

Когда я был маленьким, то размер мира я считал таким, каким я его вижу – то есть мой мир ограничивался линией горизонта. Мы жили в предгорьях, поэтому эта линия была не сильно далеко и вокруг почти везде были возвышения, поэтому мир создавал вокруг меня будто бы большую чашу, ограниченную соседними горами, холмами и полями. Мир для меня ограничивался, но не был ограничен. Он был полным, полной чашей детского счастья.



Крым всегда существовал на пересечении различных культур. Его территория, это постоянное поле взаимодействия (а порой и борьбы) различных воздействий, разных стран и мировоззрений. Начиная с первых греческих поселений, и заканчивая большими переломами двух империй, Крым непрерывно играл роль "концентратора" идей и смыслов. В Украине пожалуй нет другого подобного места, где могли бы пересекаться люди стольких национальностей. И все же Крымский полуостров, возможно в силу своих географических особенностей, всегда стоял в стороне, как случай совершенно особый.









Главное, что было у тебя и должно быть главным у всех – это мама, это семья, это друзья, это любимые животные, все то живое, что тебя окружает, кто дает этот свет, который будет светить у тебя изнутри, всегда , чтобы не было после ... после детства.

Говорят, что плохих людей не бывает, бывают только плохие поступки. Это правда. Хоть немного хорошего есть в каждом человеке.

После этой больнице я стал немного взрослее, практически попрощался с детством. Что-то внутри меня щелкнуло. Что именно – это уже не важно. Важно другое: что с тех пор я ни разу не промолчал, когда кто-то кого-то пытался унизить, и я точно знаю, что никогда не промолчу и в дальнейшем.

Последнее слово в суде:

Я был и остаюсь гражданином Украины. Я не признаю аннексии Крыма и военного захвата Крыма Российской Федерацией. Я не крепостной, меня нельзя передать вместе с землей.



Я гражданин Украины, который был незаконно захвачен сотрудниками ваших спецслужб ... Я был на Майдане, и это главный поступок в моей жизни. Мы выступали против преступника-президента.

Трусость – самый страшный грех на Земле. Большая измена начинается иногда с маленькой такой трусости ... Когда тебе надевают мешок на голову, немного бьют, и через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, оговорить себя в чем угодно, оговорить других людей, только чтобы перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать.

Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, Ваша честь !



Вот стоят, например, ваши трубадуры режима, и они тоже не дураки ребята, они все знают, как оно есть, но продолжают врать, как бы продолжают делать свою работу, находя в себе какое-то оправдание. Наверняка они себя оправдывают: надо кормить детей, надо что-то делать ... А зачем растить новое поколение рабов, ребята?





Я не боюсь этих угроз и этот срок – 20 лет – мне не страшен. Я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в вашей стране закончится раньше.

Люди, которые не верят пропаганде, еще скажут свое слово. У нас тоже была преступная власть. Просто я не хочу, чтобы вами правили преступники. Я хочу пожелать россиянам научиться не бояться

Ни о чем никогда не жалею и ни на что никогда не надеюсь. Просто живу. Сейчас я живу в тюрьме – вот и вся моя жизненная позиция. Считаю себя гораздо более свободным, чем подавляющее большинство россиян, живущих в чеховском футляре и оттуда через дырочку любящих Путина.

Я – бейсбольный мячик, чем сильнее меня бьют, тем выше я потом взлетаю.



Цитаты из писем из-за решетки:

Просто знайте, что я гвоздь, который не согнется!