Сенцов получил премию Сахарова: сравнение реакции Европы и России

Олег Сенцов получил премию Сахарова за вклад в борьбу за права человека. Голосование состоялось сегодня на конференции президентов Европарламента в Страсбурге.

Конкурентами Олега были средиземноморские неправительственные организации и марокканский активист Насир Зефзафи.

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Номинацию украинского режиссера поддержало большинство европарламентариев.

Награждая украинского режиссера Олега Сенцова, Европарламент хочет выразить ему свою поддержку. Сенцова приговорили к 20 годам колонии и мы призываем немедленно его освободить,

– сказал председатель Европарламента Антонио Таяни.

Сенцова сразу же начали поздравлять политики.

"Никакие репрессии или тюремное заключение никогда не смогут закрыть Истину", – подчеркнула президент Литвы Даля Грибаускайте.

Oleg Sentsov, Ukrainian filmmaker and human rights activist receives #SakharovPrize for Freedom of Thought 2018. No repressions or imprisonment can ever shut the Truth! #FreeSentsov — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) October 25, 2018

Я в очередной раз призываю Москву освободить Сенцова и всех политических заключенных после незаконной аннексии Крыма Россией,

– заявил председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Он является примером гражданского мужества, активности и солидарности – он голодал не для себя, а для освобождения всех украинских политзаключенных в России", – отметил 12-й Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

В Украине же надеются, что премия приблизит Сенцова к освобождению.

Уверен, что это решение Европейского парламента приблизит момент освобождения Олега Сенцова,

– выразил надежду Президент Украины Петр Порошенко.

Реакция же российских властей, которые по сфабрикованным обвинениям бросили Сенцова в тюрьму, ожидаемо циничная.

Я не вижу за Сенцов правозащитных заслуг, и выделение его из тех правозащитников, журналистов, оказавшихся за решеткой – это политиканство,

– сказал член совета при президенте РФ Александр Брод.

Официальная церемония награждения состоится 12 декабря в Страсбурге. Все надеются, что к этому времени Россия Олега выпустит и награду в 50 тысяч евро он сможет забрать сам. Пока же украинский режиссер продолжает отбывать наказание по сфабрикованному делу Кремля.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые содержатся в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?

Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, защищающие права человека и основные свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

Кто такой Андрей Сахаров?

Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме Брежневу увещевал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкату-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 года ученому позволили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.