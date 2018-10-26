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      Сенцов попросив оприлюднити його заповіт: текст документу

      1327 Читать новость на русском
      Заповіт Сенцова оприлюднили
      Заповіт Сенцова оприлюднили / фото з відкритих джерел

      Український режисер Олег Сенцов, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, попросив оприлюднити повний текст свого заповіту від 7 вересня.

      Лист із заповітом сестра Сенцова, Наталя Каплан, передала "Громадському".

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      Так, режисер заповідає екранізацію своїх робіт режисерці Євгенії Врадій. 

      "Я, Сенцов Олег Геннадійович, перебуваючи при здоровому розумі й твердій пам'яті заповідаю в разі моєї смерті екранізацію фільмів за моїми сценаріями, а саме "Носорог", "Кай", а також написані мною в неволі "Блистательный мир", "Вороны" та "Кристи" моїй соратниці й другому режисерові Євгенії Врадій у якості режисера-постановника. У разі її відмови, вона має право обрати, кому передоручити ці екранізації, а також обрати компанію виробника цих фільмів", – написав політв'язень.

      Окрім цього, спадкоємцями Сенцов призначив своїх дітей – Аліну та Влада.

      Правонаступниками, спадкоємцями і одержувачами моїх гонорарів після моєї смерті, я призначаю моїх дітей: Сенцову Аліну і Сенцова Владислава. Заповіт складено в ІК-8 м Лабитнангі в присутності і завірено моїм адвокатом Дінзе Дмитром,
      – йдеться у заповіті.

      Сенцов заповіт
      Заповіт Сенцова

      Додамо, що ще у вересні сестра Олега Сенцова, Наталя Каплан, заявила, що її брат склав заповіт. Вона розповіла ЗМІ головні деталі документу, проте самого листа Сенцова тоді не оприлюднила.

      Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагородження має відбутися 12 грудня у Страсбурзі.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов
      Джерело: 24 Канал
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