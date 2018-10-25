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      Кого вместе с Сенцовым пригласили на вручение премии Сахарова в Страсбурге: детали

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      На вручение премии Сахарова в Европарламент в Страсбурге пригласили Каплан и Динзе
      На вручение премии Сахарова в Европарламент в Страсбурге пригласили Каплан и Динзе / Фото из открытых источников

      Вместе с Олегом Сенцовым во французский Страсбург на вручение премии Сахарова пригласили его двоюродную сестру Наталью Каплан и адвоката Дмитрия Динзе. Вероятнее всего, эти двое людей и примут награду от евродепутатов.

      Об этом сама Каплан рассказала в эфире "Громадського".

      Читайте также: "Надеюсь, Олег заберет награду самостоятельно": Денисова о вручении Сенцову премии Сахарова

      В Европарламент на вручение правозащитной премии "За свободу мысли" имени Сахарова украинскому режиссеру, политзаключенному Олегу Сенцову пригласили его адвоката Дмитрия Динзе и сестру Наталью Каплан.

      Пока планируется, что нас двое поедет,
      – отметила сестра Сенцова, имея в виду себя и защитника брата.

      Также Наталья Каплан рассказала, что сделает с полученной от Европейского парламента премией. Скорее всего, всю сумму награды (речь идет о 50 тысяч евро) она положит на банковский счет, на котором деньги будут ждать Сенцова. При необходимости их также могут передать детям политзаключенного.

      В идеале конечно, чтобы Олег сам получил эту премию и сам распоряжался этими деньгами,
      – добавила она.

      Отметим, ранее Наталья Каплан выразила уверенность: то, что Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", поможет вытащить его из-за решетки.

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

      Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?
      Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

      Кто такой Андрей Сахаров?
      Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Пеструю-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.

      СЕНЦОВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ САХАРОВА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Украины Новости политики Европарламент Олег Сенцов Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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