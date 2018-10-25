Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова: появилась реакция Кремля

Решение Европарламента о присуждении премии имени Сахарова узнику Кремля Олегу Сенцову в Москве назвали "проявлением политиканства". У Путина напомнили, что Сенцов осужден "по тяжелой статье".

Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, сообщает ТАСС.

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24 канал писал, что украинский режиссер Олег Сенцов, которого после оккупации Крыма незаконно осудила российская власть, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую вручает Европейский парламент.

Зато в Кремле говорят, что "не видят за Сенцовым правозащитных заслуг".

Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из тех правозащитников, журналистов, оказавшихся за решеткой – это политиканство,

– сказал он.

Брод также отметил, что в период, когда Сенцов голодал, якобы "российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи".

По словам российского политика, "Сенцов голодал и сильно похудел", поэтому ему можно "посочувствовать". При этом Брод добавил, что узник Кремля "осужден по тяжкой статье".

К слову, ранее Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России? Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"? Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

Кто такой Андрей Сахаров? Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал о возрождении сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкату-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.