Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова: з'явилась реакція Кремля

Рішення Європарламенту про присудження премії імені Сахарова в'язню Кремля Олегу Сенцову у Москві назвали "проявом політиканства". У Путіна нагадали, що Сенцов засуджений "за тяжкою статтею".

Про це заявив член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Олександр Брод, повідомляє ТАСС.

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24 канал писав, що український режисер Олег Сенцов, якого після окупації Криму незаконно засудила російська влада, став лауреатом цьогорічної премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", яку вручає Європейський парламент.

Натомість у Кремлі кажуть, що "не бачать за Сенцовим правозахисних заслуг".

Я не бачу за Сенцовим правозахисних заслуг, і виділення його з тих правозахисників, журналістів, які опинилися за гратами – це політиканство,

– сказав він.

Брод також наголосив, що в період, коли Сенцов голодував, нібито "російські правозахисники докладали необхідних зусиль для своєчасного надання йому медичної допомоги".

За словами російського політика, "Сенцов голодував і сильно схуд", тому йому можна "поспівчувати". При цьому Брод додав, що в'язень Кремля "засуджений за тяжкою статтею".

До слова, раніше Польща ухвалила рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Хто такий Андрій Сахаров?Це колишній радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), дійсний член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини. Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Брежнєва перестерігав перед відродженням сталінізму в СРСР. У 1968 році опублікував у "Самвидаві" меморандум "Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу", в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна. З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Мороза, Чорновола, Плюща, Івана Багряного, Строкату-Караванську, Стуса та інших. У 1980 році його разом з другою дружиною дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер заарештували та відправили у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані. Наприкінці 1986 науковцю дозволили повернутися до Москви та зайняти своє місце в Академії Наук. Помер він у 1989 році.