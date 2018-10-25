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      Это важный символический жест, – правозащитник о получении Сенцовым премии Сахарова

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      Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова
      Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова / 24 канал

      Получение украинским политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" покажет Путину, что за судьбу пленника переживают во всем мире, убежден украинский правозащитник Максим Буткевич.

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      Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

      Это важный символический жест! Он показывает, что не только во всем мире заботятся правами и свободами человека и поддерживают компанию за освобождение украинских заложников. Миру важна судьба Олега Сенцова,
      – прокомментировал Буткевич.

      Он добавил, что трудно определить, повлияет ли получение Сенцовым премии на решения политиков.

      К сожалению, освобождение Сенцова зависит от малой группы людей, а возможно и от одного человека – Путина.. Ему это покажет, что за судьбу Олега переживают в мире. Но будет ли это реальным толчком, сказать трудно,
      – подчеркнул правозащитник.

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      Заметим, Олег Сенцов стал первым  в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает европеский парламент. Правда, ранее евродепутаты рассматривали такую возможность в отношении активистов Евромайдана и крымского татарина Мустафы Джемилева, однако это не произошло из-за возможного "страха перед Россией".

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ заложники
      Источник: 24 канал
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