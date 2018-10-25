Это важный символический жест, – правозащитник о получении Сенцовым премии Сахарова

Получение украинским политзаключенным Кремля Олегом Сенцовым премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" покажет Путину, что за судьбу пленника переживают во всем мире, убежден украинский правозащитник Максим Буткевич.

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Об этом говорится в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

Это важный символический жест! Он показывает, что не только во всем мире заботятся правами и свободами человека и поддерживают компанию за освобождение украинских заложников. Миру важна судьба Олега Сенцова,

– прокомментировал Буткевич.

Он добавил, что трудно определить, повлияет ли получение Сенцовым премии на решения политиков.

К сожалению, освобождение Сенцова зависит от малой группы людей, а возможно и от одного человека – Путина.. Ему это покажет, что за судьбу Олега переживают в мире. Но будет ли это реальным толчком, сказать трудно,

– подчеркнул правозащитник.

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Заметим, Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает европеский парламент. Правда, ранее евродепутаты рассматривали такую возможность в отношении активистов Евромайдана и крымского татарина Мустафы Джемилева, однако это не произошло из-за возможного "страха перед Россией".

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.