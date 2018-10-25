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      Це важливий символічний жест, – правозахисник про здобуття Сенцовим премії Сахарова

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      Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова
      Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова / 24 канал

      Здобуття українським політв'язнем Кремля Олегом Сенцовим цьогорічної премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки" покаже Путіну, що долею бранця переймаються у всьому світі, переконаний український правозахисник Максим Буткевич.

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      Про це йдеться в екслюзивному коментарі для 24 каналу. 

      Це важливий символічний жест! Він показує, що не лише у всьому світі піклуються правами і свободами людини і підтримують компанію за звільнення українських заручників. Світу важлива доля Олега Сенцова,
      – прокоментував Буткевич.

      Він додав, що важко визначити, чи вплине здобуття Сенцовим премії на рішення політиків.

      На жаль, звільнення Сенцова залежить від малої групи люде, а можливо й від однієї людини – Путіна.. Йому це покаже, що долею Олега переймаються у світі. Але чи буде це реальних поштовхом, сказати важко,
       – наголосив правозахисник.

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      Зауважимо, Олег Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії Сахарова, яку вручає Євпропеський парламент. Щоправда, раніше євродепутати розглядали таку можливість щодо активістів Євромайдану та кримського татарина Мустафи Джемілєва, однак це не сталося через можливий "страх перед Росією".

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Автор: Катерина Петренко
      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов заручники
      Джерело: 24 канал
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