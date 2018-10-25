Сестра Сенцова впевнена, що премія Сахарова допоможе повернути Олега

Сестра українського заручника Олега Сенцова Наталія Каплан вважає: те, що Сенцов став лауреатом цьогорічної премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", допоможе витягнути його з-за грат.

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Це допоможе справі повернення, як мінімум, триматися в полі зору політиків. Адже ми розуміємо, що тільки вони і зможуть витягти Олега,

– зазначила сестра Сенцова Наталія Каплан.

Також вона додала, що це допоможе Сенцову триматися і пам'ятати, що про нього не забули.

Слова сестри Сенцова передав журналіст Антон Наумлюк.

Зауважимо, Олег Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії Сахарова, яку вручає Євпропеський парламент. Щоправда, раніше євродепутати розглядали таку можливість щодо активістів Євромайдану та кримського татарина Мустафи Джемілєва, однак це не сталося через можливий "страх перед Росією".

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.