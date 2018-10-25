Сестра Сенцова уверена, что премия Сахарова поможет вернуть Олега
Сестра украинского заложника Олега Сенцова Наталья Каплан считает, то что Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", поможет вытащить его из-за решетки.
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Это поможет делу возвращения, как минимум, держаться в поле зрения политиков. Ведь мы понимаем, что только они и смогут вытянуть Олега,
– отметила сестра Сенцова Наталья Каплан.
Также она добавила, что это поможет Сенцову держаться и помнить, что о нем не забыли.
Слова сестры Сенцова передал журналист Антон Наумлюк.
Заметим, Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает европеский парламент. Правда, ранее евродепутаты рассматривали такую возможность в отношении активистов Євромайдану и крымского татарина Мустафы Джемилева, однако это не произошло из-за возможного "страх перед Россией".
Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.