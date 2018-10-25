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      Сестра Сенцова уверена, что премия Сахарова поможет вернуть Олега

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      Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова
      Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова / 24 канал

      Сестра украинского заложника Олега Сенцова Наталья Каплан считает, то что Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", поможет вытащить его из-за решетки.

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      Это поможет делу возвращения, как минимум, держаться в поле зрения политиков. Ведь мы понимаем, что только они и смогут вытянуть Олега,
      – отметила сестра Сенцова Наталья Каплан.

      Также она добавила, что это поможет Сенцову держаться и помнить, что о нем не забыли.

      Слова сестры Сенцова передал журналист Антон Наумлюк.

      Заметим, Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает европеский парламент. Правда, ранее евродепутаты рассматривали такую возможность в отношении активистов Євромайдану и крымского татарина Мустафы Джемилева, однако это не произошло из-за возможного "страх перед Россией".

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.

      Автор: Екатерина Петренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ заложники
      Источник: 24 канал
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