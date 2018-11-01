У Путіна відхилили ще одне прохання про помилування Сенцова

Адміністрація президента Росії Володимира Путіна вкотре відповіла відмовою на прохання помилувати українського режисера та бранця Кремля Олега Сенцова. Цього разу вони відповідні кроки здійснили щодо російської партії "Яблоко".

Про це написав журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, звернення на ім'я Володимира Путіна за підписом голови партії Емілії Слабунової було направлено 28 вересня, коли Олег Сенцов ще продовжував голодування у колонії в Лабитнангі.

"Право помилування – виняткова прерогатива президента, Конституція Росії не обмежує президента у цьому праві. Закликаємо не боятися здійснити цей крок, найважливіший з гуманітарної, правової та політичної точок зору". – мовилося у зверненні політсили "Яблоко".

Водночас він додає, що відповідь з адміністрації президента повторювала відповіді на аналогічні прохання від матері Сенцова, а також митрополита Сімферопольського та Кримського Климента.

Як пояснив начальник департаменту Управління президента РФ із забезпечення прав громадян Сергій Єсіпов, відповідно до процедури помилування, засуджений повинен підтримати клопотання особисто.

"Воно повинно бути направлено до комісії з питань помилування регіону, очолювану губернатором, де ухвалюється рішення, яке вже має затвердити президент", – зазначив він.

Також Антон Наумлюк нагадав, що звільнені бранці Кремля Надія Савченко та Ільмі Умеров про помилування особисто не просили, але їх було звільнено президентським указом, який в останньому випадку досі залишається засекреченим.

Нагадаємо, нещодавно Олег Сенцов написав лист правозахисникам, у якому розповів про свій стан здоров'я.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.