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      Премія Сахарова для Сенцова: екс-регіоналка зробила цинічну заяву

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      Олена Бондаренко
      Олена Бондаренко / Фото з відкритих джерел

      Колишня соратниця Віктора Януковича та екс-членкиня "Партії регіонів" Олена Бондаренко обурилася новиною про нагородження українського політв'язня Олега Сенцова премією імені Сахарова "За свободу думки".

      Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив політолог Олексій Голобуцький.

      Читайте також: Премія Сахарова для Сенцова – це докір Путіну, – The New York Times

      За його словами, екс-регіоналка переплюнула цинізмом весь кремлівський пул. Скандальна Бондаренко навіть не погидувала знімком Сахарова в труні, що є ознакою деструкції особистості.

      "Сахаров у труні перекинувся. Він за права людини ніби як боровся. А тепер премію його імені роздають тим, хто за право думати інакше ніби як збирався мститися вибухівкою. Чи то Сахаров – терорист, то чи Сенцов – мученик. Поміркуйте, люди добрі", – написала скандальна екс-регіоналка Олена Бондаренко.


      Цинічний пост екс-регіоналки у Facebook

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Олег Сенцов Партія регіонів Віктор Янукович заручники
      Джерело: 24 Канал
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