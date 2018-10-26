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      Премия Сахарова для Сенцова: экс-регионалка сделала циничное заявление

      459 Читати новину українською
      Елена Бондаренко
      Елена Бондаренко / Фото из открытых источников

      Бывшая соратница Виктора Януковича и экс-член "Партии регионов" Елена Бондаренко возмутилась новостью о награждении украинского политзаключенного Олега Сенцова премией имени Сахарова "За свободу мысли".

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил политолог Алексей Голобуцкий.

      Читайте также: Премия Сахарова для Сенцова – это упрек Путину, – The New York Times

      По его словам, экс-регионалка переплюнула цинизмом весь кремлевский пул. Скандальная Бондаренко даже не побрезговала снимком Сахарова в гробу, что является признаком деструкции личности.

      "Сахаров в гробу перевернулся. Он за права человека вроде как боролся. А теперь премию его имени раздают тем, кто за право думать иначе вроде как собирался мстить взрывчаткой. То ли Сахаров – террорист, то ли Сенцов – мученик. Посудите, люди добрые", – написала скандальная экс-регионалка Елена Бондаренко.

      Циничный пост экс-регионалки в Facebook

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

      Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?
      Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов заложники Виктор Янукович Партия регионов
      Источник: 24 Канал
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