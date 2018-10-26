Премия Сахарова для Сенцова – это упрек Путину, – The New York Times

Премия "За свободу мысли" имени Сахарова, которую присудили Олегу Сенцову – источник неудобства для российского правительства, но она также повышает значимость незаконно заключенного украинского режиссера, увеличивая ценность его жизни в случае возможного обмена пленными.

Об этом пишет The New York Times.

Читайте также: "Надеюсь, Олег заберет награду самостоятельно": Денисова о вручении Сенцову премии Сахарова

Издание напоминает, что 25 октября Европарламент присудил престижную премию в области защиты прав человека Олегу Сенцову, который отбывает 20 лет тюремного заключения в исправительной колонии в Сибири. Этим шагом европарламентарии вновь привлекли внимание к политзаключенным, которые находятся и разбросанны в отдаленных местах системе тюрем, некогда известной как ГУЛАГ.

Президент Европарламента Антонио Таджани сказал, что Сенцов награжден за "мужество и решимость", проявленные им во время опасного для его жизни голодания, которое сделало его символом борьбы за освобождение политзаключенных в России и во всем мире, отмечает NYT.

Премия также проливает свет на политику в отношении заключенных, арестованных Россией во время украинского кризиса, говорится в статье.

Читайте также: Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова: появилась реакция Кремля

К слову, ранее Польша приняла решение присвоить Олегу Сенцову награду Pro Dignitate Humana.

Что известно про осуждение Олега Сенцова в России?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.

Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

Кто такой Андрей Сахаров?Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкату-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.