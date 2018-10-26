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      Премія Сахарова для Сенцова – це докір Путіну, – The New York Times

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      Премія Сахарова для Сенцова – докір Путіну
      Премія Сахарова для Сенцова – докір Путіну / Фото з відкритих мереж

      Премія "За свободу думки" імені Сахарова, яку присудили Олегу Сенцову – джерело незручності для російського уряду, але вона також підвищує значущість незаконно ув'язненого українського режисера, збільшуючи цінність його життя у разі можливого обміну полоненими.

      Про це пише The New York Times.

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      Видання нагадує, що 25 жовтня Європарламент присудив престижну премію у сфері захисту прав людини Олегу Сенцову, який відбуває 20 років тюремного ув'язнення у виправній колонії в Сибіру. Цим кроком європарламентарі знову привернули увагу до політв'язнів, які перебувають в розкиданій у віддалених місцях системі в'язниць, колись відомій як ГУЛАГ.

      Президент Європарламенту Антоніо Таджані сказав, що Сенцов нагороджений  за "хоробрість і рішучість", проявлені ним під час небезпечного для його життя голодування, яке зробило його символом боротьби за звільнення політв'язнів в Росії та в усьому світі, зазначає NYT.

      Премія також проливає світло на політику щодо в'язнів, заарештованих Росією під час української кризи, йдеться у статті.

      Читайте також: Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова: з'явилась реакція Кремля

      До слова, раніше Польща ухвалила рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

      Хто такий Андрій Сахаров?Це колишній радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), дійсний член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини. Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Брежнєва перестерігав перед відродженням сталінізму в СРСР. У 1968 році опублікував у "Самвидаві" меморандум "Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу", в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна. З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Мороза, Чорновола, Плюща, Івана Багряного, Строкату-Караванську, Стуса та інших. У 1980 році його разом з другою дружиною дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер заарештували та відправили у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані. Наприкінці 1986 науковцю дозволили повернутися до Москви та зайняти своє місце в Академії Наук. Помер він у 1989 році.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Українці в полоні РФ Олег Сенцов Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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