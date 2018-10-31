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      Сенцов набрав 10 кілограмів: у Росії відзначилися новими побрехеньками щодо стану режисера

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      У Росії заявили, що Сенцов набрав 10 кілограмів і майже повернувся до своєї початкової ваги
      У Росії заявили, що Сенцов набрав 10 кілограмів і майже повернувся до своєї початкової ваги

      У Росії переконують, що український режисер і водночас бранець Кремля Олег Сенцов зараз їсть звичайну їжу та майже повернувся до своєї початкової ваги, щоправда стан його є задовільним.

      Зокрема, таку заяву зробив заступник директора Федеральної служби виконання покарань Валерій Максименко. Він займається питаннями організації медичного супроводу засуджених, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

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      Як стверджує представник країни-агресора, наразі стан здоров'я засудженого Сенцова є задовільним.

      "Він чітко дотримується рекомендацій лікарів, що позитивно впливає на його реабілітацію. За минулі три тижні Сенцов набрав близько 10 кілограмів і майже повернувся до своєї початкової ваги", – зауважив він.

      За словами Максименка, український режисер їсть звичайну їжу, враховуючи рекомендації фахівців, і продовжує перебувати під наглядом медпрацівників.

      Нагадаємо, за кілька днів після того, як Олег Сенцов припинив голодування, Валерій Максименко заявляв, що бранець Кремля з’їв аж цілку курку.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Олег Сенцов –  у російській в'язниці: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Україна – Росія Олег Сенцов Новини Росії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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