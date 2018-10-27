У США відреагували на присудження Сенцову премії Сахарова

Сполучені Штати привітали українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого у Росії, з присудженням йому комітетом Європейського парламенту премії "За свободу думки" імені академіка Сахарова.

Таку заяву зробила офіційний представник Держдепу США Хізер Нойерт у своєму Twitter.

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"Ми вітаємо Олега Сенцова з присудженням йому престижної європейської премії імені Сахарова, названої на честь російського дисидента, який серйозно постраждав в радянські часи", – зазначила вона.

Відповідно до допису представниці Держдепу, Сполучені Штати вкотре закликали Росію негайно звільнити Сенцова та інших політичних в'язнів негайно, а також поважати право людини на свободу вираження поглядів.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize, named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times. We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression. — Heather Nauert (@statedeptspox) October 26, 2018

Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагородження має відбутися 12 грудня у французькому Страсбурзі.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Хто такий Андрій Сахаров?Це колишній радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), дійсний член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини. Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Брежнєва перестерігав перед відродженням сталінізму в СРСР. У 1968 році опублікував у "Самвидаві" меморандум "Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу", в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна. З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Мороза, Чорновола, Плюща, Івана Багряного, Строкату-Караванську, Стуса та інших. У 1980 році його разом з другою дружиною дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер, заарештували та відправили у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані. Наприкінці 1986 року науковцю дозволили повернутися до Москви та зайняти своє місце в Академії Наук. Помер він у 1989 році.