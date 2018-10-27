В США отреагировали на присуждение Сенцову премии Сахарова

Соединенные Штаты поздравили украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного России, с присуждением ему комитетом Европейского парламента премии "За свободу мысли" имени академика Сахарова.

Такое заявление сделала официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт в своем Twitter.

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"Мы поздравляем Олега Сенцова с присуждением ему престижной европейской премии имени Сахарова, названной в честь российского диссидента, который серьезно пострадал в советские времена", – отметила она.

Согласно сообщению представительницы Госдепа, Соединенные Штаты в очередной раз призвали Россию немедленно освободить Сенцова и других политических заключенных немедленно, а также уважать право человека на свободу слова.

We congratulate Oleh Sentsov on winning Europe’s prestigious #SakharovPrize, named for the Russian dissident who suffered greatly in Soviet times. We again call on #Russia to release Sentsov and other political prisoners immediately and respect the human right to free expression. — Heather Nauert (@statedeptspox) October 26, 2018

Напомним, 25 октября стало известно, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Награждение должно состояться 12 мая во французском Страсбурге.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

Кто такой Андрей Сахаров?Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкатую-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой, диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр, арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 года ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.