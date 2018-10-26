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      Премия Сахарова вряд ли спасет Сенцова, но ее присудили вовремя, – Der Spiegel

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      Премия Сахарова, как минимум, еще больше закрепит политическое наследие Сенцова
      Премия Сахарова, как минимум, еще больше закрепит политическое наследие Сенцова / Фото из открытых сетей

      Премия "За свободу мысли" имени Сахарова вряд ли что-то изменит в ситуации с незаконно осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым. Однако, присуждение премии состоялось в нужный момент, и эта награда, как минимум еще больше закрепила политическое наследие пленника Кремля.

      Об этом пишет Der Spiegel.

      Читайте также: Премия Сахарова для Сенцова – это упрек Путину, – The New York Times

      Присуждением Сенцову премии Сахарова Европарламент направляет четкое послание в адрес Москвы, заявила депутат немецкой партии СДПГ Петра Каммереферт.

      Мы не забываем Крым и украинских граждан,
      – цитирует издание слова политика.

      Однако, какие шансы еще остаются после окончания голодания, на которое Россия отреагировала так же слабо, как и на другие попытки освободить Сенцова, пока неясно, отмечает автор статьи Ханна Пиларчик.

      В то же время присуждение премии вряд ли могло произойти в более подходящий момент: 25 октября в Москве прошло первое открытое заседание по еще одному делу против оппозиционного российского режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных российским правительством для создания организации "Седьмая студия", говорится в публикации.

      Напомним, 25 октября политический узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Ее вручает Европейский парламент. Официальная церемония награждения состоится 12 декабря во французском Страсбурге.

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

      Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, которые защищают права человека и основополагающие свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.

      Кто такой Андрей Сахаров?Это бывший советский физик, лауреат Нобелевской премии мира (1975), действительный член АН СССР (с 1953), соавтор водородной бомбы, активный борец за права человека. Накануне 23-го съезда КПСС (1966) Сахаров вместе с другими учеными в письме к Брежневу предостерегал перед возрождением сталинизма в СССР. В 1968 году опубликовал в "Самиздате" меморандум "О прогрессе, мирном сотрудничестве и интеллектуальной свободе", в котором требовал либерализации СССР и критиковал украинофобию во времена правления Сталина. С 1972 года Сахаров и Комитет прав человека неоднократно заступались перед властью за заключенных деятелей украинской культуры, в частности за Мороза, Черновола, Плюща, Ивана Багряного, Строкату-Караванскую, Стуса и других. В 1980 году его вместе со второй женой диссиденткой-правозащитницей Еленой Боннэр арестовали и отправили в ссылку в Горький (сейчас Нижний Новгород) за критику действий советского правительства в Афганистане. В конце 1986 ученому разрешили вернуться в Москву и занять свое место в Академии Наук. Умер он в 1989 году.

      СЕНЦОВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ САХАРОВА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
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      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Европарламент
      Источник: 24 Канал
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