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      Как отреагирует Путин на награждение Олега Сенцова премией Сахарова?

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      Олег Сенцов стал первым украинским лауреатом премии Сахарова от ЕП
      Олег Сенцов стал первым украинским лауреатом премии Сахарова от ЕП / Фото из открытых источников

      Награждение Олега Сенцова премией имени Сахарова будет способствовать его освобождению из российской тюрьмы. Это не произойдет завтра. Но даст возможность Западу давить на Кремль, а Украине на всех международных площадках поднимать этот вопрос.

      Об этом 24 каналу рассказал глава Центра социологических и политологических исследований "Социовымир" Сергей Таран.

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      Как отмечает эксперт, у России мощная армия, и пока она имеет ядерное оружие, кроме давления международного сообщества других инструментов для освобождения украинских политзаключенных нет.

      После того, как Сенцова наградили премией Сахарова, появится больше шансов увидеть его на свободе. Международное сообщество постепенно будет заставлять Путина освобождать наших заключенных. Похожая ситуация была с самим Андреем Сахаровым, которого в СССР осудили за его "диссидентство", но ему была присуждена Нобелевская премия мира. Такая параллель,когда Россия и Запад вступают в фазу новой холодной войны, важна в случае с Сенцовым,
      – отмечает Сергей Таран.

      Политолог замечает: Кремль не отпускает наших политзаключенных в обмен на своих граждан. Это происходит редко и только при определенных обстоятельствах.

      Нам наши граждане не равнодушны, и мы делаем все, чтобы их освободить. Россия равнодушна в отношении собственных граждан, которые за терроризм против Украины задержаны нашими правоохранителями. "Ихтамнет" – говорят они. Цена жизни россиян для Кремля очень низкая. Во время Второй мировой войны советских пленных после освобождения прямым поездом отправляли в Сибирь. Потому что их считали предателями. Примерно так же сейчас делает Россия. Поэтому не может быть полноценного обмена,
      – убежден Таран.

      Как правило, Кремль отпускает наших политзаключенных перед каким-то раундом международных переговоров с Западом, в частности по Украине. Чтобы показать свой будто широкий жест. Кстати, говорит Сергей Таран, накануне встречи Трампа и Путина в Париже окружение президента США может это обсуждать на подготовительных этапах.

      Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, которого после оккупации Крыма незаконно осудила российская власть, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", которую вручает Европейский парламент. Официальная церемония награждения состоится 12 декабря во французском Страсбурге. На соискание премии Сенцова выдвинула группа Европейской народной партии. Олег Сенцов стал первым в истории представителем Украины, который стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Олег Сенцов Война на Донбассе Владимир Путин Евросоюз
      Источник: 24 канал
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