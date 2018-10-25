Як відреагує Путін на нагородження Олега Сенцова премією Сахарова?

Нагородження Олега Сенцова премією імені Сахарова сприятиме його звільненню з російської в'язниці. Це не станеться завтра. Але дасть можливість Заходу тиснути на Кремль, а Україні на всіх міжнародних майданчиках піднімати це питання.

Про це 24 каналу розповів голова Центру соціологічних та політологічних досліджень "Соціовимір" Сергій Таран.

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Як зазначає експерт, в Росії потужна армія, і поки вона має ядерну зброю, крім тиску міжнародної спільноти, інших інструментів для звільнення українських політв’язнів немає.

Після того, як Сенцова нагородили премією Сахарова, з’явиться більше шансів побачити його на свободі. Міжнародна спільнота поступово змушуватиме Путіна звільняти наших в’язнів. Схожа ситуація була із самим Андрієм Сахаровим, якого в СРСР засудили за його "дисидентство", але йому була присуджена Нобелівська премія миру. Така паралель,коли Росія і Захід вступають у фазу нової холодної війни, важлива у випадку із Сенцовим,

– наголошує Сергій Таран.

Політолог зауважує: Кремль не відпускає наших політв’язнів в обмін на своїх громадян. Це відбувається рідко і лише за певних обставинах.

Нам наші громадяни не байдужі, і ми робимо все, щоб їх звільнити. Росії все одно щодо власних громадян, які за тероризм проти України, затримані нашими правоохоронцями. "Їхтамнема" – кажуть вони. Ціна життя росіян для Кремля дуже низька. Під час Другої світової війни радянських полонених після звільнення прямим потягом відправляли в Сибір. Бо їх вважали зрадниками. Приблизно так само зараз робить Росія. Тому не може бути повноцінного обміну,

– переконаний Таран.

Як правило, Кремль відпускає наших політв’язнів перед якимось раундом міжнародних переговорів із Заходом, зокрема по Україні. Щоб показати свій ніби широкий жест. До речі, говорить Сергій Таран, напередодні зустрічі Трампа і Путіна в Парижі оточення президента США може це обговорювати на підготовчих етапах.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, якого після окупації Криму незаконно засудила російська влада, став лауреатом цьогорічної премії імені Андрія Сахарова "За свободу думки", яку вручає Європейський парламент. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у французькому Страсбурзі. На здобуття премії Сенцова висунула група Європейської народної партії. Олег Сенцов став першим в історії представником України, який став лауреатом премії Сахарова, яку вручає Європейський парламент.