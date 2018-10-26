Премія Сахарова навряд чи врятує Сенцова, але її присудили вчасно, – Der Spiegel

Премія "За свободу думки" імені Сахарова навряд чи щось змінить в ситуації із незаконно засудженим в Росії українським режисером Олегом Сенцовом. Проте, присудження премії відбулося в потрібний момент, і ця нагорода, як мінімум ще більше закріпила політичну спадщину бранця Кремля.

Про це пише Der Spiegel.

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Присудженням Сенцову премії Сахарова Європарламент направляє чітке послання на адресу Москви, заявила депутат німецької партії СДПН Петра Каммереферт.

Ми не забуваємо Крим і українських громадян,

– цитує видання слова політика.

Однак, які шанси ще залишаються після закінчення голодування, на яке Росія відреагувала так само слабко, як і на інші спроби звільнити Сенцова, поки неясно, зауважує автор статті Ханна Піларчик.

Водночас присудження премії навряд чи могло відбутися у більш відповідний момент: 25 жовтня в Москві пройшло перше відкрите засідання у ще одній справі проти опозиційного російського режисера – Кирила Серебреннікова, якого звинувачують у крадіжці 68 мільйонів рублів, виділених російським урядом для створення організації "Сьома студія", йдеться у публікації.

Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Її вручає Європейський парламент. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у французькому Страсбурзі.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

Хто такий Андрій Сахаров?Це колишній радянський фізик, лауреат Нобелівської премії миру (1975), дійсний член АН СРСР (з 1953), співтворець водневої бомби, активний борець за права людини. Напередодні 23-го з'їзду КПРС (1966) Сахаров разом з іншими ученими в листі до Брежнєва перестерігав перед відродженням сталінізму в СРСР. У 1968 році опублікував у "Самвидаві" меморандум "Про прогрес, мирне співробітництво та інтелектуальну свободу", в якому вимагав лібералізації СРСР і критикував українофобію у часи правління Сталіна. З 1972 року Сахаров і Комітет прав людини неодноразово заступалися перед владою за ув'язнених діячів української культури, зокрема за Мороза, Чорновола, Плюща, Івана Багряного, Строкату-Караванську, Стуса та інших. У 1980 році його разом з другою дружиною дисиденткою-правозахисницею Оленою Боннер заарештували та відправили у заслання в Горький (зараз Нижній Новгород) за критику дій радянського уряду в Афганістані. Наприкінці 1986 науковцю дозволили повернутися до Москви та зайняти своє місце в Академії Наук. Помер він у 1989 році.

СЕНЦОВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМІЇ САХАРОВА: ХРОНІКА ПОДІЙ