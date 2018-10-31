15:54
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Сенцов набрал 10 килограммов: в России отметились новыми баснями насчет состояния режиссера

      36 Читати новину українською
      В России заявили, что Сенцов набрал 10 килограммов и почти вернулся к своей изначальной массе
      В России заявили, что Сенцов набрал 10 килограммов и почти вернулся к своей изначальной массе

      В России убеждают, что украинский режиссер и одновременно пленник Кремля Олег Сенцов сейчас ест обычную пищу и почти вернулся к своему начальному весу, правда, состояние его удовлетворительное.

      В частности, такое заявление сделал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Он занимается вопросами организации медицинского сопровождения осужденных, передает информационное агентство "РИА Новости".

      Читайте также: "Главное, чтобы Олега освободили": мама Сенцова прокомментировала присуждение ему премии Сахарова

      Как утверждает представитель страны-агрессора, сейчас состояние здоровья осужденного Сенцова является удовлетворительным.

      "Он четко придерживается рекомендаций врачей, что положительно влияет на его реабилитацию. За прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своей изначальной массе", – отметил он.

      По словам Максименко, украинский режиссер ест обычную пищу, учитывая рекомендации специалистов, и продолжает находиться под наблюдением медработников.

      Напомним, через несколько дней после того, как Олег Сенцов прекратил голодовку, Валерий Максименко заявлял, что пленник Кремля съел целую курицу.

      Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?
      Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.

      ОЛЕГ СЕНЦОВ В РОССИЙСКОЙ ТЮРЬМЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      •  
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости России Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      сегодня , 15:46 Перекриття дороги в Києві: протестувальники не жертви афери, а співучасники
      Артем Овдієнко
      Сказочник Путин угрожает США старьем
      сегодня , 15:00 Сказочник Путин угрожает США старьем
      Злой Одессит
      Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      сегодня , 14:30 Як суддя із запаморочливими статками допоміг Розенблату "анулювати" результати 75 експертиз
      Олександра Дрік
      Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      сегодня , 12:02 Призначення київського губернатора Терещука – кому це вигідно
      Артем Овдієнко
      Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      сегодня , 10:00 Коллективная ответственность: кто создает все, что нам не нравится
      Павло Казарін
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук