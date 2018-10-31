Сенцов набрал 10 килограммов: в России отметились новыми баснями насчет состояния режиссера

В России убеждают, что украинский режиссер и одновременно пленник Кремля Олег Сенцов сейчас ест обычную пищу и почти вернулся к своему начальному весу, правда, состояние его удовлетворительное.

В частности, такое заявление сделал заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко. Он занимается вопросами организации медицинского сопровождения осужденных, передает информационное агентство "РИА Новости".

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Как утверждает представитель страны-агрессора, сейчас состояние здоровья осужденного Сенцова является удовлетворительным.

"Он четко придерживается рекомендаций врачей, что положительно влияет на его реабилитацию. За прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 килограммов и почти вернулся к своей изначальной массе", – отметил он.

По словам Максименко, украинский режиссер ест обычную пищу, учитывая рекомендации специалистов, и продолжает находиться под наблюдением медработников.

Напомним, через несколько дней после того, как Олег Сенцов прекратил голодовку, Валерий Максименко заявлял, что пленник Кремля съел целую курицу.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что русские собирались применить насильственное кормление.

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