"Главное, чтобы его освободили": мама Сенцова прокомментировала присуждение ему премии Сахарова

Мама украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, прокомментировала получение сыном почетной премии Сахарова. Женщина отметила, что горда за сына, однако особой радости не испытывает и хочет, чтобы Олега как можно скорее освободили.

Об этом Людмила Сенцова рассказала в комментарии "Крым. Реалии".

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Я понимаю, что эта премия очень престижная, но особой радости у меня это не вызвало. Гордость за сына – да, что он не сдается, что у него есть цель и он ее добивается,

– отметила она.

Также мама Олега Сенцова рассказала, что его детям очень не хватает отца.

"Его страшно не хватает детям, девочке (дочери Олега Сенцова – 24 канал) скоро 16 исполнится. Представляете, как она без папы? У сына меняется голос, он уже подросток. Однажды он поднял трубку, когда звонил Олег и тот его не узнал, спрашивает: "Кто это?" А сын ему: "Как кто? Это я – Влад Сенцов, твой сын", – эмоционально рассказала женщина.

Также Людмила Сенцова рассказала, что ее сыну позволяют звонить родным ежемесячно, однако разговор может длиться всего 15 минут.

Последний раз разговаривали не так давно. Я уже и вспомнить не могу, о чем. Однако голос слышала. Значит живой,

– сказала женщина.

Напомним, 25 октября политический заключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил премию "За свободу мысли" имени академика Сахарова. Ее вручает Европейский парламент. Официальная церемония награждения состоится 12 декабря во французском Страсбурге.

СЕНЦОВ – ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ САХАРОВА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ