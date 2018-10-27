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      "Головне, щоб Олега звільнили": мама Сенцова прокоментувала присудження йому премії Сахарова

      247 Читать новость на русском
      Людмила Сенцова
      Людмила Сенцова / фото з відкритих джерел

      Мама українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській колонії в Лабитнангі, прокоментувала отримання сином почесної премії Сахарова. Жінка зазначила, що горда за сина, проте особливої радості не відчуває та хоче, щоб Олега якомога швидше звільнили.

      Про це Людмила Сенцова розповіла в коментарі "Крим. Реалії".

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      Я розумію, що ця премія дуже престижна, але особливої радості у мене це не викликало. Гордість за сина – так, що він не здається, що в нього є ціль і він її добивається,
      – зазначила вона.

      Також мама Олега Сенцова розповіла, що його дітям страшенно не вистачає батька.

      "Його страшно не вистачає дітям, дівчинці (доньці Олега Сенцова – 24 канал) скоро 16 виповнюється. Уявляєте, як вона без тата? У сина міняється голос, він вже підліток. Якось він підняв трубку, коли телефонував Олег і той його не впізнав, запитує: "Хто це?" А син йому: "Як хто? Це я – Влад Сенцов, твій син", – емоційно розповіла жінка.

      Також Людмила Сенцова розповіла, що її сину дозволяють телефонувати рідним щомісяця, проте розмова може тривати лише 15 хвилин.

      Востаннє розмовляли не так давно. Я вже й згадати не можу, про що. Проте голос чула. Значить живий,
      – сказала жінка.

      Нагадаємо, 25 жовтня політичний в'язень Кремля, український режисер Олег Сенцов отримав премію "За свободу думки" імені академіка Сахарова. Її вручає Європейський парламент. Офіційна церемонія нагородження відбудеться 12 грудня у французькому Страсбурзі.

      Сенцов – лауреат премії Сахарова: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики Олег Сенцов Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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