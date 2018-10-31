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      У Парижі вандали розгромили намет на підтримку Сенцова біля посольства РФ

      287 Читать новость на русском
      Банер на підтримку Сенцова в Парижі
      Банер на підтримку Сенцова в Парижі / ru.rfi.fr

      У ніч на середу, 31 жовтня, в Парижі невідомі пошкодили палатку, встановлену на підтримку українського політв'язня Олега Сенцова в сквері біля посольства Росії.

      Про це повідомляє Lb.ua, з посиланням на координатора акції, режисера Крістофа Ружжіа.

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      "Намет порізано, знищено транспарант з написом "Свободу Олегу Сенцову та іншим українським політв'язням", – зазначив Ружжіа.

      Він також розповів, що з зовнішнього боку написали "Kill Sentsov Terrorist" ( "Смерть терористові Сенцову").

      Як уточнює Ружжіа на своїй сторінці в Facebook, вночі в наметі нікого не було, в результаті нападу ніхто не постраждав.

      Нагадаємо, за кілька днів після того, як Олег Сенцов припинив голодування, Валерій Максименко заявляв, що бранець Кремля з’їв аж цілку курку.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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