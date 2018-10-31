В Париже вандалы разгромили палатку в поддержку Сенцова у посольства РФ

В ночь на среду, 31 октября, в Париже неизвестные повредили палатку, установленную в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова в сквере возле посольства России.

Об этом сообщает Lb.ua со ссылкой на координатора акции, режиссера Кристофа Ружжиа.

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"Палатка порезана, уничтожен транспарант с надписью "Свободу Олегу Сенцову и другим украинским политзаключенным", – отметил Ружжиа.

Он также рассказал, что с внешней стороны написали "Kill Sentsov Terrorist" ( "Смерть террористу Сенцову").

Как уточняет Ружжиа на своей странице в Facebook, ночью в палатке никого не было, в результате нападения никто не пострадал.

Напомним, через несколько дней после того, как Олег Сенцов прекратил голодовку, Валерий Максименко заявлял, что пленник Кремля съел аж полную курицу.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.