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      Канада та ЄС обговорили додаткові санкції проти РФ через Сенцова

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / news.bigmir.net

      Євродепутати разом з членами канадського парламенту обговорили в Оттаві введення додаткових санкцій проти Росії.

      Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на слова депутата парламенту Канади від Ліберальної партії Бориса Вжесневського.

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      Він зазначив, що санкції пов'язані з незаконним утриманням у РФ українського режисера Олега Сенцова.

      "Під час спільного засідання Постійного комітету парламенту Канади із закордонних справ і міжнародного розвитку й Підкомітету європейського парламенту з прав людини ми обговорили додаткові санкції проти Росії за ув’язнення Олега Сенцова та усіх українських політичних бранців у Росії", – підкреслив Вжесневський.

      Депутат подякував євродепутатам за присудження премії Сахарова Сенцову і висловлену таким чином підтримку всім українським політичним полоненим в РФ.

      Нагадаємо, 25 жовтня стало відомо, що Олег Сенцов став лауреатом премії Сахарова. Нагородження має відбутися 12 грудня у французькому Страсбурзі.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року бранець Кремля оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. 5 жовтня російська влада повідомила про те, що Сенцов добровільно припинив голодування. Сам Сенцов, зі свого боку, заявив, що припинить голодування з 6 жовтня, пояснивши це тим, що росіяни збиралися застосувати насильницьке годування.

      Що таке премія Сахарова "За свободу думки"?Її вручає Європейський парламент щорічно від 1988 року в 4 сферах: захист прав меншин; повага норм міжнародного права; розвиток демократії та відстоювання верховенства закону, а також захист прав і свобод людини, зокрема права на свободу слова. Зазвичай цю нагороду отримують особи та організації, які захищають права людини та засадничі свободи. Матеріальний еквівалент премії становить 50 тисяч євро. Цьогорічних номінантів оголосили 27 вересня комітети Європарламенту із зовнішніх справ та із розвитку, а також підкомітет з прав людини.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Канада Євросоюз Олег Сенцов Санкції
      Джерело: 24 Канал
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