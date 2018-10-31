Канада и ЕС обсудили дополнительные санкции против РФ из-за Сенцова

Евродепутаты вместе с членами канадского парламента обсудили в Оттаве введение дополнительных санкций против России.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова депутата парламента Канады от Либеральной партии Бориса Вжесневского.

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Он отметил, что санкции связаны с незаконным удержанием в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

"Во время совместного заседания Постоянного комитета парламента Канады по иностранным делам и международному развитию и Подкомитета европейского парламента по правам человека мы обсудили дополнительные санкции против России из-за заключения Олега Сенцова и всех украинских политических пленников в России", – подчеркнул Вжесневский.

Депутат поблагодарил евродепутатов за присуждение премии Сахарова Сенцову и высказанную таким образом поддержку всем украинским политическим пленным в РФ.

Напомним, 25 октября стало известно, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова. Награждение должно состояться 12 мая в французском Страсбурге.

Что известно об осуждении Олега Сенцова в России?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.

Что такое премия Сахарова "За свободу мысли"?

Ее вручает Европейский парламент ежегодно с 1988 года в 4 сферах: защита прав меньшинств; уважение норм международного права; развитие демократии и отстаивание верховенства закона, а также защита прав и свобод человека, в частности права на свободу слова. Обычно эту награду получают лица и организации, защищающие права человека и основные свободы. Материальный эквивалент премии составляет 50 тысяч евро. Нынешних номинантов объявили 27 сентября комитеты Европарламента по внешним делам и по развитию, а также подкомитет по правам человека.