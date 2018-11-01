"Не беспокойтесь, я выжил": Сенцов написал новое письмо

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов написал письмо правозащитникам. В нём пленник Кремля рассказал о состоянии своего здоровья.

Письмо обнародовал правозащитник из Челябинской области Николай Щур на своей странице в Facebook.

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Олег Сенцов отметил, что чувствует себя лучше.

Чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не очень, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали наконец. Теперь в основном диета, обследования и так, таблетки ... Так что не беспокойтесь там особенно, я выжил,

– написал Сенцов.

Письмо датировано 29 октября 2018 года.

Напомним, недавно в России отличились новыми баснями о состоянии украинского режиссера. Там заявили, что пленник Кремля Олег Сенцов сейчас ест обычную пищу и почти вернулся к своему первоначальному весу.

За что осудили Олега Сенцова в России?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже режиссера обвинили в хранении оружия и взрывчатки. В августе 2015 году в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года пленник Кремля объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, содержавшихся в России и в оккупированном Крыму. 5 октября российские власти сообщили о том, что Сенцов добровольно прекратил голодовку. Сам Сенцов, со своей стороны, заявил, что прекратит голодовку с 6 октября, объяснив это тем, что россияне собирались применить насильственное кормление.